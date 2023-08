Mirko Kaminski im Strandkorb-Gespräch mit HeimatTBWA-Texterin Chiara Jaumann auf Fehmarn

Chiara Jaumann ist junge Kreative bei HeimatTBWA. Regelmäßig schlagen ihr Skepsis und Vorurteile entgegen, wenn sie anderen erzählt, dass sie in einer Agentur arbeitet. Im Gespräch mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski auf Fehmarn widerspricht sie den Klischees der Branche und erzählt, warum sie ihren Job liebt und weshalb Werbung "Kunst sein kann und sollte".

Zudem berichtet die 29-Jährige, wie stolz sie Projekte machen, die in der Gesellschaft etwas bewegen. Würde sie ihre eigene Agentur gründen, dann würde sie NGOs den Vorzug geben, so Jaumann. Und am Ende überrascht die Texterin noch mit Kritik an Werbung im öffentlichen Raum.