Als Diversity-Beauftragte bei der Hamburger Kreativagenur kümmert sich Gabor darum, dass Kommunikation und Kampagnen mehr Vielfalt zeigen und keine überkommenen Klischees bedienen. Dafür arbeiten Gabor und Grabarz & Partner auch mit PwC Deutschland zusammen. Zur Entwicklung, Umsetzung oder Bewertung von Kampagnen werden je nach Thema und Aufgabe PWC-Expert:innen dazu geholt.



Im Fehmarn-Interview erklärt die Kreative außerdem, warum gerade Marken eine besondere gesellschaftliche Aufgabe haben, warum es für Unternehmen nicht damit getan sein kann, sich zu Pride-Events mit einer Regenbogenfahne zu schmücken, und was sie an ihrem Job in der Agentur liebt. Schließlich erläutert die Mit-Gründerin des Ad Girls Club auch, warum Repräsentant:innen der jeweiligen Zielgruppe unbedingt Teil des Kreationsteams sein sollten. hor