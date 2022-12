The Observatory berät Unternehmen darin, das Marketing neu aufzustellen, und hilft dann auch bei der Agenturauswahl. Im Videotalk gibt Steffens zudem Tipps, wie Agenturen in Zeiten der Inflation höhere Preise verargumentieren können. Spoiler: Agentur und Einkauf sollten sich an einen Tisch setzen, um das zu besprechen, und die Agentur müsse dann den eigenen Mehrwert herausstellen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit spiele da eine große Rolle. Die Offenheit auf Unternehmensseite sei oft größer als angenommen. Hier das komplette Interview:

Mit Kaminski an der Punschbude: Ingrid Steffens von The Observatory

Die weiteren Punschbuden-Interviews 2022:

Mit Kaminski an der Punschbude: Neil Heinisch, PlayTheHype

Mit Kaminski an der Punschbude: Anna-Lena Munsch, Serviceplan

Mit Kaminski an der Punschbude: Nico Ziegler, Segmenta