JOM Hamburg wird den Kunden damit auch weiterhin in der Strategie sowie in der Planung und Umsetzung sämtlicher Offline- und Onlinewerbemaßnahmen auf regionaler Ebene betreuen. Das jährliche Brutto-Mediabudget liegt laut Agentur im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich. Den Werbeetat betreut nach wie vor KNSK."Wir freuen uns, auch weiterhin für ein Traditionsunternehmen wie LOTTO Hamburg arbeiten zu dürfen, welches sich verantwortungsvoll, kompetent und professionell im Glücksspielmarkt bewegt", sagt JOM-Geschäftsführer. "Mit unseren Leistungen wollen wir sowohl die Unternehmensmarke Lotto Hamburg als auch die Wahrnehmung der individuellen Glücksspielangebote in Hamburg weiter ausbauen." ire