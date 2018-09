Bei M&C Saatchi kümmert sich Lais um die Beratung und Betreuung bestehender Key Accounts, insbesondere um unterschiedliche Etats von Ferrero. Außerdem zeichnet sie für die Weiterentwicklung des Standorts und den Ausbau von neuen Kundenbeziehungen verantwortlich. "Mich hat die Herausforderung gereizt, die langjährige Erfahrung und das strategische Verständnis aus der Unternehmenskommunikation in der dynamischen und kreativen Agenturwelt einzusetzen und ein Stück weit zu meinen Wurzeln zurück zu kehren. M&C Saatchi ist für mich zudem international eine spannende Netzwerk-Adresse", freut sich Lais auf ihre neue Aufgabe. Sie folgt auf Gisela Widmer, die die Position mehr als zehn Jahre inne hatte und die Agentur verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.Zuvor leitete Lais die interne Marketingagentur des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG. Dort steuerte sie deutschlandweit interne und externe Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Außerdem sammelte sie Erfahrungen bei BBDO, wo sie sich um den Themenbereich New Business kümmerte und an Kampagnen für die Allianz Versicherung und LBS arbeitete."Nadine weiß um die heutigen Anforderungen an nachhaltige Kundenbeziehungen und Personalführung und bringt eine sehr wertvolle und nicht rein von der Werbeindustrie geprägte Perspektive mit", beschreibt, CEO & Partner von M&C Saatchi seine neue Mitarbeiterin. bre