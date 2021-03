© Belly Viele Menschen würden den Mund-Nasenschutz gerne in die ewigen Jagdgründe befördern - aber es hilft ja nichts!

Die meisten Menschen würden sie wahrscheinlich am liebsten in tausend Stücke reißen, in einem tiefen Erdloch verbuddeln oder sonstwie in die ewigen Jagdgründe befördern: Die Rede ist von der Corona-Schutzmaske, die vor gut einem Jahr urplötzlich in unser Leben trat und uns seitdem tagtäglich spüren lässt, wie Covid-19 unseren Alltag einschränkt. Die Nase gestrichen voll vom Mund-Nasenschutz haben offenbar auch die Kreativen von Belly. Die Düsseldorfer Agentur hat einen Werbefilm gedreht, der nicht ohne Grund MaskSaker getauft wurde. Doch hinter den ausgelebten Gewaltphantasien gegen Masken steckt in Wahrheit eine ganz andere Botschaft.