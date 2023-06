Weischer

Auch in diesem Jahr ist der deutsche Festivalrepräsentant Weischer wieder mit einem Begleitprogramm samt Livestream in Cannes am Start

Wie schon in den Vorjahren berichtet der deutsche Festivalrepräsentant Weischer auch 2023 wieder mit einem eigenen Begleitprogramm von den Cannes Lions. HORIZONT zeigt alle Weischer-Talks im Livestream. Zudem ist Achtung-Chef Mirko Kaminski wieder als Videoreporter für HORIZONT an der Croisette im Einsatz.

Seit fast 30 Jahren ist Weischer offizieller deutscher Cannes-Lions-Repräsentant, nominiert die deutschen Jurorinnen sowie Juroren und veranstaltet den "German Beach" - das alljährliche Party-Highlight für die deutsche Delegation vor Ort. Zudem ist der Kino- und OOH-Vermarkter seit dem vergangenen Jahr mit einem eigenen Begleitprogramm und Live-Talks an der Croisette vertreten.