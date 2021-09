Nachhaltig leben #LikeABosch

Von seinem angestammten Testimonial, dem fiktiven Kultcharakter Shawn, hat sich Bosch in der aktuellen Kampagne verabschiedet und zeigt stattdessen neue Mehr-Generationen-Gesichter. Das lässt zum einen darauf schließen, dass "Like A Bosch" als Kreation inzwischen ausreichend für sich steht, um sich vom bisherigen Markenbotschafter zu lösen. Zum anderen soll dem Nachhaltigkeitsthema als solches auf diese Weise mehr Gewicht verliehen werden, weil sich nicht mehr alles um den sympathischen Nerd dreht. Die Grundidee und der bewusst überzogene Tenor bleiben dennoch die gleichen.Die Kreation für den internationalen Auftritt zu den Bosch Power Tools Home & Garden stammt wie gehabt von. Kern der Digital- und Social-Kampagne ist einmal mehr ein humorvoller Spot, in dem diesmal Menschen ihre Gärten mit Gerätschaften von Bosch auf Vordermann bringen. Dabei steht ihr Bemühen, der Natur etwas Gutes zu tun im Mittelpunkt - und die dankt es ihnen promt per Daumen-Hoch-Signal (von einem Vogel), Händeschütteln (von einem Baum) und High Five (von einer Biene). Denn ein echter "Bosch" zimmert natürlich im Handumdrehen und mit ein paar Flick Flacks vorweg ein Vogelhäuschen oder ein Bienenhotel und mäht seinen Rasen auf besonders stylische Art und Weise."An Nachhaltigkeitsbotschaften probieren sich zurzeit viele Marken. Nicht selten jedoch mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Kund:innen von Bosch Home & Garden für eine unbeschwerte Umsetzung im typischen Like a Bosch Stil entschieden haben, die ein ernstes Thema unterhaltsam vermitteln kann", sagt, Kreativdirektorin bei Jung von Matt/Next Alster.Die Kampagne, die die Nachhaltigkeit der Bosch-Produkte in den Mittelpunkt stellt, umfasst neben dem gut einminütigen Film zahlreiche Social-Media-Maßnahmen und wird am Point of Sale verlängert. Sie startete gestern in sechs europäischen Ländern auf allen relevanten Touchpoints.Verantwortlich für die Produktion ist ein weiteres Malmit Regisseur, während die Fotos erneut vonkommen. Die musikalische Weiterentwicklung des bekannten "Like a Bosch"-Themas im betont lässigen Stil stammt von der JvM Inhouse ProduktionBei Jung von Matt und White Horse Music zeichnen(Managing Partner),(Creative Managing Partner),(Creative Director),(Creative Director),(Copywriter),(Copywriter),(Art Director),(Client Service Director),(Senior Project Manager),(Junior Project Manager),(Senior Producer),(Executive Music Producer),(Sound Editor/Composer) und(Senior Music Consultant) verantwortlich. hmb