The Internet of Things presents – Mow the lawn #LikeABosch

Nach dem moonwalkenden Schnurbartträger Anfang des Jahres, der bis heute mehr als 22 Millionen Views allein auf Youtube gesammelt hat, zünden Jung von Matt/Alster und Bosch jetzt die nächste Kampagnenstufe und läuten die konkrete Produktkommunikation für die IoT-Geräte der Stuttgarter Marke ein. Passend zum Start der Gartensaison steht der Rasenmäher Indego S+ im Mittelpunkt des 40-Sekünders. Die Kreativagentur inszeniert das IoT-Gerät dabei mit einem Nachbarschaftsduell im Stile eines Italo-Western von Sergio Leone. Während einer der beiden Hobbygärtner mit einem getunten Sitzrasenmäher imponieren will, zeigt ihm sein smarter Nachbar, wie man seinen Garten im IoT-Zeitalter am lässigsten in Stand hält. Like A Bosch eben.Mit der Kampagne will Bosch verdeutlichen, dass der Industrieriese nicht nur technologische Visionen hat, sondern eben auch Endverbraucher-Produkte entwickelt, die den Alltag mithilfe von IoT komfortabler, sicherer und umweltverträglicher machen. Wie schon der Hauptspot wurde auch "Mow the Lawn" vonunter der Regie vonproduztiert. Weitere Fortsetzungen sind für April und Mai geplant.Bei Jung von Matt/Alster zeichnen(Managing Directors),(Executive Creative Directors),(Group Creative Director),(Junior Copywriters),(Senior Art Director),(Senior Project Manager), F(Junior Project Manager), Jankel Huppertz (Film Producer),(Managing Director White Horse Music) und(Executive Music Producer) verantwortlich. tt