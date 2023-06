Fashion Week mit Liganova-Group-Tochter

So futuristisch gestaltete Artificial Rome sein Metaverse-Event

In der vergangenen Woche präsentierte die Liganova-Tochter Artificial Rome ihr Luxus-Event "Legacy of Tomorrow" als Teil der Metaverse Fashion Week. Der Zulauf war so groß, dass das Event spontan bis gestern verlängert wurde …