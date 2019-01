Die HORIZONT-Online-Leser haben entschieden: Der Hammer des Jahres in Gold für die beste deutsche Kampagne des vergangenen Jahres geht an Sylt Marketing und Philipp und Keuntje - und damit an einen echten Underdog. Das schräge Viral "Catapult Air" setzte sich am Ende deutlich gegen die Konkurrenz von Getty Images und Katjes durch . Die 2018 mit so vielen Preisen wie nie zuvor überhäuften Überflieger von Jung von Matt waren zwar als einzige Agentur vier Mal auf der Shortlist vertreten, schafften es aber nur auf die Plätze 5, 6, 9 und 10.