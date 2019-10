"Der Claim ‚Lebe Dein Talent – Komm in die Agentur‘ steht für die Vielfalt an kreativen Talenten, die bei Agenturen einen beruflichen Weg finden können", sagt Uwe A. Kohrs, Chairman der GPRA und Geschäftsführer der Impact Agentur für Kommunikation in Frankfurt, und betont, dass sich gerade Quereinsteiger häufig für die Jobs bestens eignen würden.Aufmerksamkeit für die Agenturen und ihre "überraschenden" Berufsprofile sollen mehrere kurze Filme schaffen, die auf den Websites und Social-Media-Kanälen der Verbände und ihrer Mitgliedsagenturen zum Einsatz kommen und, so hoffen die Initiatoren, von dort aus ordentlich virale Kraft entfalten. Dank schräger Inszenierung sollen die Videos die an Instagram-, TikTok- und Youtube-Formate gewöhnte Generation so stark interessieren, dass sie den Weg zur Kampagnen-Website www.komm-in-die-agentur.de ebnen. Dort sind Informationen zur Kampagne sowie die Vernetzungsmöglichkeiten mit den teilnehmenden Agenturen gebündelt. Außerdem ist dort der sogenannte Talentomat zu finden. Die App bietet Schülern, Studenten und Absolventen die Möglichkeit, herauszufinden, welcher Agenturjob für sie infrage kommen könnte. Unterstützt wird der Aufschlag von Ads bei Kooperationspartner Facebook.Dritte Säule der Kampagne ist der Tag der Agenturen, bei dem sich die Dienstleister beispielsweise mit einem Facebook-Event digital vorstellen und in Kontakt mit ihrer Zielgruppe kommen können. Direkten Kontakt soll auch ein Chat auf der Kampagnenwebsite ermöglichen, für den sich jede Agentur anmelden kann. "Die neue Kampagne bietet jeder Agentur die Möglichkeit, sich einzubringen. In welchem Maße sie das tun, entscheidet jede Agentur selbst", sagt Kohrs.Der neue Aufschlag – für dessen Umsetzung Jung von Matt federführend verantwortlich zeichnet – löst den seit zwei Jahren laufenden Auftritt "Mach was draus – Komm in die Agentur" ab. Dafür hatten sich erstmals mehrere Agenturverbände zusammengetan und ein Konzept entwickelt, das um das Praktikumsangebot "Agentursurfen" gebaut war. Dabei konnten zwar 400 Praktikumsbewerbungen generiert und 150 Hospitanzen vermittelt werden. Die umgesetzte Idee, die Teilnehmer während 12 Wochen Praktikumsdauer durch jeweils sechs Agenturen aus sechs Disziplinen "surfen" zu lassen, erwies sich allerdings als äußerst aufwendig.Das Ergebnis der beiden Wellen der ersten Kampagne kann sich dennoch wirklich sehen lassen: #kommindieagentur war 2017 ein Trendthema bei Twitter und hat laut den Initiatoren mit 900 Tweets eine Reichweite von 870.000 Interaktionen erzielt – Facebook-Ads und -Videos einen Reach von 7.317.000, die Kampagnenwebsite wurde 300.000-mal aufgerufen, die Videos des Auftritts mehr als 640.000-mal. Außerdem waren 73 Agenturteams an 30 Hochschulen unterwegs, um auch dort für die Bekanntheit ihrer Jobs sowie das Image ihrer Arbeitgeber zu trommeln.Auch das Feedback der Teilnehmer am Praktikumsprogramm fällt positiv aus: 97 Prozent würden das Agentursurfing weiterempfehlen, drei Viertel von ihnen könnten sich vorstellen, später in einer Agentur zu arbeiten, und rund die Hälfte (47 Prozent) hat ein verbessertes Bild von der Arbeit in einer Agentur. ems