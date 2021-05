© BBDO Group Germany Das neue Elektro-Flaggschiff von Ford: Der Mustang Mach-E

Fords Markenikone Mustang gibt es seit diesem Jahr als vollelektrischen SUV. Was das für den Autobauer bedeutet, wird in der 360-Grad-Launchkampagne für den Mustang Mach-E in Szene gesetzt. Ford will damit nicht nur eine neue Benchmark in der Werbung für E-Mobilität setzen, sondern den Wagen auch ganz klar als Objekt der Begierde positionieren. In der Kampagne verzichtet das Unternehmen deshalb auf sterile Bilder und aufwändige Technikinszenierungen und setzt stattdessen auf Coolness und Charakter.