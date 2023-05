Traffic Productions

Die neue Marke ist seit diesen Monat online und im LEH erhältlich

Mit Nut Perfect kommt eine neue Nussmarke in den Handel, deren Name Programm ist. Die Marke hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Probleme in der Nuss-Industrie offen anzusprechen und will etablierte Wettbewerber mit dieser Strategie herausfordern. Eine große Kampagne, entwickelt von der Berliner Agentur Traffic Productions, begleitet den Launch im LEH und Online-Handel.

Traffic Productions hat sich den Zuschlag für die Markenpositionierung, das Brand Design und die Namens- und Kampagnenentwicklung in einem mehrst