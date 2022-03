Das kleinste Haus Deutschlands, ein Haus mit eigener Insel oder ein Wasserturm - LDGG interessiert sich für außergewöhnliche Immobilien, an die sich sonst keiner herantraut. Das Wohnbauprojekt steht, angefangen bei den baulichen und gestalterischen Maßnahmen bis hin zur Preisfrage, ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit. Die Mission: "Bezahlbarer Urlaub bei dem niemand auf der Strecke bleibt, jede beteiligte Person fair bezahlt wird und am Ende auch die Umwelt nicht darunter leiden muss", heißt es auf der Website des Unternehmens

Der Social-Media-Kanal des Immobilien-Projekts zählt mittlerweile über 113.000 Follower und dokumentiert den ganzen Prozess. Um die Vermarktung kümmert sich seit Oktober letzten Jahres die neu gegründete Hirschen-Agentur Hype Heart, die gerade erst den Influencer-Etat von Gorillas gewonnen hat Hype Hart-Geschäftsführersieht in dem Projekt insbesondere für Kooperationspartner und -partnerinnen eine große Chance, um mit potenzieller Kundschaft in Kontakt zu treten: "Mit der Vision von LDGG verknüpfen wir Marken aus dem Einrichtungs- und Wohlfühlsegement auf eine völlig neue Art & Weise mit der Zielgruppe. In dem authentischen Setting können wir ganzheitliche und nachhaltige Kampagnen planen und Unternehmen platzieren, die sonst oft aus dem Radar fallen.“ Die Ferienapartments bieten für Partner und Partnerinnen und deren Product Placements, Wellmann zufolge, einen Showroom 2.0 zum Anfassen. jh