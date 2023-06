Das KIAF stand 2023 ganz im Zeichen von Kampagnen mit sozialem Purpose

Shchedryk" (1914) und von dem ukrainischen Komponisten Mykola Leontovych stammt. Über eine Shazam-Aufforderung in dem Song wurden die Menschen auf eine Landingpage geleitet, auf der sie mit wenigen Klicks Geld für notleidende Kinder in der Ukraine spenden konnten. Der Case sorgte weltweit für Aufsehen.

Insgesamt vergab die Jury beim KIAF 2023 zehn Best of Contest Awards, 13-mal Gold, 46-mal Silber und 106-mal Bronze - sowie einen Grand Prix. Dieser geht an Saatchi & Saatchi Ukraine für die Arbeit "Carol for Charity". Dabei handelt es sich um eine Neuinterpreation des berühmten Weihnachtsliedes "Carol of the Bells", dessen bekannte Melodie ursprünglich aus dem Lied "Aus deutscher Sicht ist Serviceplan der große Gewinner. Zwei Best of Contest Awards mit "Dot Pad" für Dot Incorporation sowie je zwei Gold- und Silber-Trophäen mit "Freedom Grams" für Aroya wurden von keiner hiesigen Agentur getoppt. Darüber hinaus holte Innocean Worldwide Europe Berlin einmal Gold mit "There's Nothing Comic About Dyslexia" für Dyslexia Schottland, Carl Nann gewann Bronze mit "Welcoming Out" für die gleichnamige LGBTQIA+-Initiative sowie Havas Germany einen Best of Contest Award mit der Kampagne "Winter in Germany" für die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe Fiftyfifty.Auch in diesem Jahr stand der Kreativwettbewerb ganz im Zeichen von sozialem Purpose. Zudem gab es eine eigene Friedenskategorie, in der Arbeiten prämiert wurden, die sich gegen Krieg, Aggression, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einsetzen.