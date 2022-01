Vor allem wird es spannend zu sehen, was nach dem angekündigten Abgang vonmit BBDO passieren wird. Unter Diestels kreativer Führung hat es die Omnicom-Tochter im HORIZONTKreativranking erstmals auf Platz 1 geschafft. Allerdings wird Diestel die Networkagentur im Laufe des Jahres verlassen, um bei Serviceplan anzuheuern. Wer seine Nachfolge bei BBDO antreten wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht indessen, bei welchen Award Shows die Agenturen reüssieren müssen, um Punkte fürs Kreativranking zu sammeln.Bei HORIZONT fließen insgesamt 20 Wettbewerbe in das Ranking ein (siehe Tabelle). Die Auswahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, es gab lediglich einige Anpassungen bei den Bewertungsfaktoren. Letzteres hat vor allem mit der Akzeptanz der Wettbewerbe innerhalb der Kreativszene zu tun. Traditionell sind die Cannes Lions die kreative Benchmark, gefolgt vom deutschen ADC-Wettbewerb, der One Show und den D&AD Awards. © HORIZONT / eigene Recherchen Diese Wettbewerbe fließen ins HORIZONT-Kreativranking 2022 mit ein (zum Vergrößern klicken) Nicht in der Liste ist der Effie Germany, weil es sich dabei nicht um einen Kreativ-, sondern um einen Effektivitätswettbewerb handelt. Es wird aber wie im Vorjahr das Triple-A-Ranking geben, bei dem die Performance der deutschen Teilnehmer bei den Cannes Lions, dem deutschen ADC und dem Effie Germany berücksichtigt wird. Damit trägt HORIZONT der besonderen Bedeutung dieser drei Shows für die hiesige Kommunikationsbranche Rechnung.

Im Zuge der Coronakrise hatten viele Marktbeobachter damit gerechnet, dass einige Kreativwettbewerbe auf der Strecke bleiben werden. Das ist – bis jetzt – allerdings nicht passiert. Im Gegenteil: Die meisten haben die Krise als Chance genutzt und sich breiter aufgestellt. Bestes Beispiel sind die, die ihr Geschäftsmodell in weiten Teilen digitalisiert haben und inzwischen nicht mehr nur mit ihrem Festival im Juni Geld verdienen, sondern darüber hinaus mit der Content- und Community-Plattform Lions. Dort fand 2021 auch die erste digitale Ausgabe des Festivals statt. Dieses Jahr sollen die Lions wieder in Südfrankreich stattfinden. Im Zuge dessen hat Veranstalter Ascential angekündigt, er wolle das nachhaltigste Kreativfestival aller Zeiten veranstalten.Anders im im Vorjahr, als für die meisten Award-Veranstalter im Januar schon klar war, dass sie ausschließlich auf digitale Event-Formate setzen werden, wollen nun viele wieder echte Begegnungen ermöglichen. Das gilt auch für die Nummer 1 in Deutschland, den. Jurysitzungen, Kongress und Preisverleihungen sollen vom 17. bis 20. Mai in Hamburg stattfinden. "Wir planen in diesem Jahr so viel wie möglich physisch umzusetzen, werden dabei aber die erfolgreichen digitalen Formate, die wir in den vergangenen zwei Jahren entwickelt haben, weiterführen. Derzeit arbeiten wir mit verschiedenen Szenarien, sodass wir flexibel und schnell auf die pandemischen Rahmenbedingungen im Mai reagieren können", sagt ADC-Geschäftsführer Klaus Gräff. Das Motto des ADC-Festivals 2022 steht auch bereits fest: "Ideas create reality". Die dazugehörige Kampagne soll am 22. Februar präsentiert werden.Auch kleinere, nationale Wettbewerbe wie der Deutsche Digital Award, Die Klappe, Max Award, Radio Advertising Award und Spotlight sind optimistisch, dass sie Jurytreffen und Award Shows als physische Veranstaltungen realisieren können. Vor allem Spotlight hofft auf eine Reunion in Stuttgart – das Bewegtbildfestival feiert nämlich dieses Jahr sein 25- jähriges Jubiläum. bu