Serviceplan

Serviceplan gewinnt mit dem "Dot Pad" unter anderem einen Best-of-Discipline-Award

New York steht diese Woche ganz im Zeichen der Werbekreativität. Mit den ADC Annual Awards und der One Show finden gleich zwei renommierte Kreativivwettbewerbe statt. Am Mittwochabend sind zunächst die Gewinner des weltweiten ADC-Wettbewerbs bekannt gegeben worden: 39 der begehrten Preise gehen nach Deutschland.

Der große Gewinner aus deutscher Sicht ist Serviceplan Germany. Für das in Kooperation mit der koreanischen Dot Incorporation und Servicepl