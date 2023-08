Accenture Song, Accenture Song

Mit der Kampagne "Designed in Bangladesh. Made in Europe." wollen EKN und Accenture Song auf unethische und ausbeuterische Praktiken in der Modeindustrie aufmerksam machen

Rund einen Monat nachdem die New York Festivals die Gewinner ihrer Advertising Awards bekannt gegeben haben, folgt nun überraschenderweise ein weiterer Hauptpreis für Deutschland - und zwar für die beste DE&I-Kampagne des gesamten Wettbewerbs.

Accenture Song Germany und die Sneakermarke EKN können sich über diese Auszeichnung freuen, die vom DE&I Advisory Board der New York Fes