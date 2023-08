Karl Anders inszeniert Bergamont als "straight from St. Pauli"

Seit der Übernahme durch Scott Sports im Jahr 2015 ist Bergamont stetig gewachsen - auch außerhalb des deutschen Heimatmarktes. Die Hamburger Agentur Karl Anders inszeniert die Marke dabei seit einigen Jahren als "Straight from St. Pauli" und soll mit seinen Kampagnen und Kommunikationslösungen auch dazu beitragen, dass Bergamont von der Mobilitätswende - gerade im urbanen Bereich - profitiert und diese mit seinen Produkten mitgestaltet.



Im Fokus der neuen Kampagne steht das neue urbane E-Bike "Hans E", das Kunde und Agentur als Statussymbol für alle positionieren will, die in Sachen neuer Mobilität mitdenken. Die entscheidenden Attribute des Produkts: ultra stark, mega funktional und super kompakt. sind die Attribute, mit denen Karl Anders das HANS-E in Szene setzt. "Für uns ist das die absolute Superpower", erklärt Karl-Anders-Strategiechef Lars Kreyenhagen. "Und deswegen ist es auch nur konsequent, Hans-E als das zu inszenieren, was es ist: ein Bike mit klarer Kante. Ein wahrer Held der urban mobile revolution."Herzstück der Kampagne ist ein Onlinespot, in dem Karl Anders die energiegeladene Atmosphäre von St. Pauli einerseits und die "Heldenhaftigkeit der Rad-Bbewegung" andererseits vermitteln will. In dem animierten und von den Farben blau, schwarz und weiß dominierten Commercial ist dazu eine Superheldin im Auftrag der Mobilitätswende zu sehen, die Stau-verstopfte Straßen hinter sich lässt und stattdessen lässig und mit E-Power die Stadt durchquert."Natürlich setzen wir voll auf Bewegtbild", sagt Pascal Monaco, Head of Motion bei der Kreativagentur. "Wir haben uns von der monochromen 80er-Jahre Cyber-Ästhetik von Captain Future und Marvels frühem Captain America inspirieren lassen. Der Spot macht einfach richtig Bock die Zukunft auf zwei Rädern zu erkunden!"