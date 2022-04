Gerade erst war der charmante Samsung-Film "Liebe kennt keine Grenzen" von Leo Burnett der große Gewinner beim Spotlight Festival . Jetzt sahnt der Spot um eine Spinne, die sich unsterblich in ein Samsung Galaxy S22 Ultra verliebt, auch bei der HORIZONT-Online-Leserwahl zur Kreation des Monats März ab. Mit 47,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen landet er knapp vor dem achtminütigen Mercedes-Valentinstagsfilm von Antoni (46,1 Prozent) an der Spitze. Platz drei belegt mit einem riesigen Abstand und "nur" 3,6 Prozent die neue Fielmann-Kampagne "Stärke zeigen" von David + Martin.

Das breite Mittelfeld im Ranking bilden die Felix Burda Stiftung (1,8 Prozent), Audi (0,4 Prozent), Evonik (0,3 Prozent), Indeed (0,2 Prozent), Go Spring und Yello (je 0,1 Prozent). Mit 25 Stimmen landet die Beyond-Meat-Kampagne mit Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry auf dem letzten Platz.Bei der Kreation des Monats April stehen zur Wahl: die erste Kampagne von Antoni_99 für Aldi, der nächste große Anti-Zensur-Aufschlag von DDB für Reporter ohne Grenzen sowie die aktuellen Kampagnen von AOK (Wynken Blynken & Nod), Ebay Kleinanzeigen (The Goodwins), Hornbach (Heimat), Samsung (Leo Burnett), Scalable Capital (Dojo), Toom (Scholz & Friends), Vodafone (Jung von Matt) und Zurich (Butter). Wir wünschen viel Spaß beim Abstimmen ! tt