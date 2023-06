Schräge Produktinnovation

Thomy ruft mit der Saucengabel "The Saurk" die Renaissauce aus

Vor 70 Jahren definierte Thomy den Umgang mit Würzsauce neu, indem es Senf in die Tube brachte. Nun will die Nestlé-Marke mit der "Saurk" den Spaßfaktor für Senf, Ketchup und Mayo in die Höhe treiben. …