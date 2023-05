Rewe räumt mit seiner App-Kampagne bei der Kreation des Monats ab

Fotofinish bei der Wahl zur Kreation des Monats April : Lange Zeit lieferten sich Rewe und Perwoll mit seinem Comeback-Auftritt ein enges Rennen um die Spitzenposition, am Ende konnte sich Rewe mit der von Saatchi & Saatchi entwickelten App-Kampagne knapp durchsetzen. Der Rest des Teilnehmerfeldes war chancenlos.

Insgesamt elf Stimmen konnte Rewe mit "App in deinen Markt" unter dem Strich mehr einheimsen als die Perwoll-Renew-Kampagne von HeimatTBWA (2771 zu 2760 Votes). Mit insgesamt mehr als 88 Prozent aller abgegebenen Stimmen ließ das Spitzenduo zudem die Konkurrenz weit hinter sich. Auf dem Bronze-Rang landet der aktuelle Deichmann/Fila-Auftritt mit Tesimonial Leni Klum von B33M Studio - mit nur 3,8 Prozent aller Votes.Hinter den Top 3 landen die Osterkampagnen der LEH-Riesen Aldi (Antoni, 2,5 Prozent) und Edeka (Jung von Matt, 1,7 Prozent), gefolgt von dem Online-Lebensmittel-Lieferdienst Oda (+Knauss, 1,4 Prozent). Die rote Laterne des Letztplatzierten geht im April an Barilla und Le Pub mit der Susi-&-Strolch-Hommage für die Al-Bronzo-Produktlinie (0,3 Prozent).Auch im Mai darf wieder fleißig für die Kreation des Monats gevotet werden. Diesmal stehen zur Wahl: Das Debüt von Blue United für die Deutsche Bank, die schräge "Saurk"-Produktinnovation von McCann für Thomy, der Kurzfilm von GGPoker mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann (Agentur: Hello White Parrrot) sowie die aktuellen Kampagnen von Gustavo Gusto (inhouse), Milka (Ogilvy/David), Mobile.de (Achtung), Müller (Grey), O2 (Serviceplan Bubble), Runter vom Gas (Scholz & Friends) und SIMon Mobile (Parasol Island). Viel Spaß beim Abstimmen