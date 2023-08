AB Inbev und Bud Light haben mit ihrer Sommerkampagne bei der Wahl zur Kreation des Monats abgeräumt

Mit seiner großen Sommerkampagne will Bud Light nach herben Umsatzverlusten im Frühjahr sein Image wieder aufpolieren. Bei der Wahl zur Kreation des Monats Juli hat der optimistische Auftritt jetzt groß abgeräumt. Halbwegs mithalten konnte nur die Ottobock-Kampagne "I Am A Mountain".

Sowohl Bud Light mit der verantwortlichen Kreativagentur Anomaly als auch Ottobock mit Agenturpartner PIA Nordpol+ haben während des Abstimmungszeitraums alle Kräfte mobilisiert, um die HORIZONT-Leser:innenwahl für sich zu entscheiden. Am Ende darf Bud Light jubeln, das 56,3 Prozent aller Stimmen einheimst. Ottobock landet mit 43,3 Prozent auf dem zweiten Platz.Auf dem Bronze-Rang folgt mit 0,3 Prozent schon deutlich abgeschlagen die Aldi-Süd-Kampagne für die neue Eigenmarke Nur Nur Natur von Antoni 99. Der Rest des Teilnehmerfeldes - darunter illustre Namen wie Opel, Volkswagen, Rewe, Sparkasse oder Deichmann - liegt komplett im Bereich zwischen 0 und 0,1 Prozent. Die rote Laterne des Schlusslichts geht diesmal an den Kaufland-Onlinespot mit Influencer Emir Bayrak für dessen Limonadenmarke Emyo.Unterdessen ist bereits das August-Voting gestartet. In diesem Monat stehen bei der Kreation des Monats zur Wahl: Die Kampagnen zur Fußball-WM der Frauen von Hyundai (Agentur: Jung von Matt) und Volkswagen (C3), das "Trash-Metal"-Projekt von Leagas Delaney fürs Wacken Open Air sowie die aktuellen Kampagnen von Aldi (Accenture Song), AOK Rheinland/Hamburg (Ressourcenmangel), Axa (Publicis Conseil), McDonald's (Scholz & Friends), Parship (Thjnk), Share/Congstar (Grabarz XCT) und Sodastream (HeimatTBWA). Viel Spaß beim Abstimmen