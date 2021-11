Eine offizielle Bestätigung für die Vergabe gibt es nicht. Die Information kann aber als gesichert gelten. Dem Bericht zufolge betreute Essence bislang 80 Prozent der Mediaspendings von Google. Für die restlichen 20 Prozent, eingesetzt in Offline-Medien, waren die Agenturen PHD (in den USA) und OMD (in den restlichen Märkten) zuständig. Jetzt übernimmt Essence weltweit sämtliche Aufgaben. Die Entscheidung, das Mandat bei einer Agentur zu bündeln, fiel offenbar ohne Pitch.





Neben Google hatte zuletzt auch Meta (früher: Facebook) seinen Mediaetat bei einem Anbieter konsolidiert. Hier machte die Publicis-Tochter Spark Foundry das Rennen. Andere Unternehmen wie Coca-Cola und Mercedes-Benz haben sogar ihre Kreativ- und Mediaetats in einer Hand gebündelt. Mercedes-Benz bei Omnicom, Coca-Cola bei WPP, wobei der Softdrink-Konzern in einzelnen Märkten und Bereichen auch noch mit anderen Agenturen zusammenarbeitet, im Mediabereich beispielsweise mit Dentsu. mam Neben Google hatte zuletzt auch Meta (früher: Facebook) seinen Mediaetat bei einem Anbieter konsolidiert. Hier machte die Publicis-Tochter Spark Foundry das Rennen. Andere Unternehmen wie Coca-Cola und Mercedes-Benz haben sogar ihre Kreativ- und Mediaetats in einer Hand gebündelt. Mercedes-Benz bei Omnicom, Coca-Cola bei WPP, wobei der Softdrink-Konzern in einzelnen Märkten und Bereichen auch noch mit anderen Agenturen zusammenarbeitet, im Mediabereich beispielsweise mit Dentsu. mam