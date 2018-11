Die D&AD Awards wurden voriges Jahr von der Guardian Media Group übernommen. Damals wurde bereits angekündigt, dass dem Festival, das seit einigen Jahren parallel zum Kreativwettbewerb stattfindet, eine größere Bedeutung beigemessen werden soll. Neben dem Datum steht jetzt immerhin schon einmal das Motto des dreitägigen Events fest: "Shaping the Future". Zu diesem Thema werden führende Kreative in Vorträgen, Debatten und Workshops Rede und Antwort stehen.



Dazed Media,

Erste Sprecher wurden auch bereits angekündigt: Zum Line-Up gehören unter anderem, CEO und Co-Gründer von, Chefin von 4Creative, sowie der Illustrator. Daneben wurden einige Veränderungen an dem Wettbewerb angekündigt: Die elf Craft-Kategorien Animation, Casting, Cinematography, Direction, Editing, Illustration, Photography, Production Design, Sound Design & Use of Music, Typography und Visual Effects wurden neu definiert. Außerdem wird es eigene Black-Pencil-Jury für diesen Bereich geben. Die Shortlists sollen nächstes Jahr live während der Jurierungsphase veröffentlicht werden.Mit der "Next"-Kategorie wird eine Wettbewerbssparte eingeführt, in der angehende Werbeprofis ihre Arbeiten einsenden und somit auf sich aufmerksam machen können. Aus der bislang kostenpflichtigen Kategorie "Collaborative" wird ein Special-Award, der langjährige, erfolgreiche Partnerschaften zwischen Designbüros, Werbeagenturen und Produktionsfirmen zu ihren jeweiligen Kunden würdigt. Weiterhin wurde gestern die von der Designagenturkonzipierte Corporate Identity für das Festival 2019 vorgestellt.Trotz aller Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und eine ernsthafte Konkurrenz für die Cannes Lions darzustellen, werden die D&AD-Veranstalter wohl nicht mit allzu großer Beteiligung aus der deutschen Kreativszene rechnen können. Die Veranstaltung findet nämlich nahezu parallel zumstatt. Am 23. und 24. Mai 2019 trifft sich die deutsche Kreativbranche einmal mehr in der ehemaligen Maschinenfabrik Kampnagel in Hamburg. Auch hier laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Einsendeplattform für den wichtigsten deutschsprachigen Kreativwettbewerb ist ab 6. November geöffnet. bu