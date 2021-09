Der 41-jährige Krempin war zuletzt freiberuflich tätig, verfügt aber über umfangreiche Erfahrungen in Agenturen. So arbeitete er als Executive Creative Director & Unit Lead bei DDB Berlin/Voltage für den Kunden Volkswagen, wo er unter anderem das neue Brand Design für verschiedene Produkt-Launches umgesetzt hat. Davor hat er als Head of Design bei Antoni das globale Markendesign von Mercedes-Benz betreut sowie als Creative Director bei Meta Design die Repositionierung der dezentralen Sparkassen-Organisation mitentwickelt. Weitere Agenturstationen waren Jung von Matt, Springer & Jacoby, Thjnk sowie Scholz & Friends."Marcel ist einer der profiliertesten Designer hierzulande, der durch seinen vielfältigen Background eine enorme Bereicherung in ganz vielen Bereichen ist. Dass er sich für die Korefe entschieden hat, freut uns riesig und zeigt, welchen Stellenwert diese kleine, feine Boutique hat.", sagt Kolle-Rebbe-Geschäftsführer. Krempins Vorgänger von Lützau hat sich nach fünf Jahren bei Kolle Rebbe entschieden, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Wo, ist noch nicht bekannt.Korefe wurde 2006 als Designstudio und Labor für Produktentwicklungen und Innovationen gegründet. Dort entstand unter anderem die Naturkosmetikmarke Stop the water while using me. Zu den aktuellen Kunden zählen Melitta, die Münchener Philharmonie, HPA sowie die Roche-Tochter RoX. mam