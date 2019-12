Keko und die Vorgängeragentur Klaus E. Küster arbeitet seit vielen Jahren für den Stuttgarter Autobauer. Zuletzt kam mit Grabarz & Partner aber eine weitere deutsche Agentur an Bord. Für die zusätzlichen Aufgaben im Mittleren Osten hat Keko ein neues Büro in Dubai gegründet. Dort arbeiten rund 30 Mitarbeiter unter Führung von Inhaberin Brigitte Kemper und General Manager Nael Badr. Einen Executive Creative Director für das Büro will die Agenturgruppe, die kreativ von CCO Michael Ohanian geführt wird, demnächst präsentieren.Die Niederlassung in Dubai ist die dritte, die Keko in diesem Jahr eröffnet hat. Zuvor wurden bereits Büros in Washington und Berlin gestartet. Der Stammsitz der Gruppe befindet sich in Frankfurt. Darüber hinaus gibt es Filialen in London und Singapur. Neben Großkunde Porsche arbeitet die rund 130 Mitarbeiter starke Firma für Auftraggeber wie Heraeus, Merck und Recaro. mam