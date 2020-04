Cosmos Direkt

Mit dieser Markenbotschaft wirbt die Generali-Tochter bereits seit dem vergangenen Jahr. In der aktuellen Situation hat die Aussage noch einmal ungeahnte Aktualität entfaltet. Die neue Kampagne startet am Freitag dieser Woche mit einem TV-Spot sowie Online-Bewegtbild, Social Media und Display-Werbung. Der Film ist aus Stock-Material, aber auch aus - unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygenieregeln - neu gedrehtem Material (Produktion: Markenfilm Crossing, Regie: Niels Thomsen) entstanden. Zu sehen ist er auf reichweitenstarken Sendern.Mit dem Auftritt will Cosmos Direkt für sein aktuelles Aktionsangebot werben: Den Risiko-Schutz und den Unfall-Schutz für Familien gibt es im Kampagnenzeitraum für null Euro in den ersten drei Monaten. Jeromy Lohmann, Head of Business Management and Marketing, sieht in dem Auftritt nicht weniger als den Auftakt zu einer neuen Kommunikation: "Wir werden in unseren Kampagnen echter, lebendiger und disruptiver. Unsere Markenbotschaft "Schütze, was Du liebst" rückt noch stärker ins Zentrum." mam