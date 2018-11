The all-new BMW 8 Series Coupe. Official TVC.

Herzstück der Kampagne ist ein 45-sekündiger TV- und Onlinespot, der in den legendären Kanälen der italienischen Stadt spielt und die Markteinführung des 8er Coupé im November bewerben soll. Er erzählt die Geschichte eines Jungen, der von kleinauf autobegeistert ist. Problem nur: Da er in Venedig aufwächst, bekommt er zwar unzählige Boote zu Gesicht - aber eben so gut wie keine Autos. Dann macht die Handlung einen Sprung über 20 Jahre - der Protagonist ist jetzt erwachsen und erfüllt sich seinen Kindestraum: einmal mit dem BMW über die Kanäle der Lagunenstadt fahren.Laut Serviceplan ist es das erste Mal überhaupt, dass ein Filmteam von der Stadt die Genehmigung erhielt, mit einem Auto über die Kanäle Venedigs zu fahren und dazu spezielle Holzpontons zu errichten. Gefilmt wurde dabei hauptsächlich mit einer Videodrohne.Der Kampagnenfilm ist weltweit in verschiedenen Versionen von 45, 30 und 15 Sekunden im TV sowie Online zu sehen. Neben dem Spot wird in den kommenden Tagen ein digitales Content-Feature mit dem Titel "City of no Cars" gelauncht. Dort hält BMW Bildmaterial aus Venedig, Interviews mit Venezianern sowie Behind-the-Scenes-Material vom Spotdreh bereit. Zudem verbreitet BMW eigene Content-Snippets auf Instagram, Facebook und YouTube.Bei Serviceplan zeichnen(Global Chief Creative Officer),(Executive Creative Partner),(Executive Creative Partner),(Managing Partner),(Creative Director),(Managment Supervisor),(Producer),(Senior Art Director),(Senior Copywriter),(Junior Art Director) sowie(Junior Art Director) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. tt