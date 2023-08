Kastner entführt für das Almond Board of California (ABC) in eine märchenhafte Welt.

Das Almond Board of California (ABC) ist ein Zusammenschluss kalifornischer Mandelfarmer, der sich seit 1950 dafür einsetzt, Anbaupraktiken zu verbessern und Mandeln als gesundes Nahrungsmittel zu vermarkten. Die Frankfurter Kreativagentur Kastner zollt den als Superfood geltenden Nüssen nun Tribut in einer märchenhaften TV-Kampagne.

Herzstück der Kampagne, die im deutschen Markt ab Ende August in TV, Advanced TV, Digital und Social Media ausgerollt wird, sind zwei 15-Sekünder, in denen die personifizierte Mutter Natur als Protagonistin in einer an Garten Eden erinnernden Märchenwelt auftritt. Sie schreitet durch die Landschaft und lässt wie durch Zauberhand Blumen und Bäume sprießen. Gestört wird sie bei diesem Vorhaben mal von Kolibris, die ihr in die Quere kommen. Dann wieder stolpert sie fast in eine Herde Dickhäuter.

Die Message hinter der Kampagne: Selbst Mutter Natur hat mal einen schlechten Tag, an dem alles schief zu laufen scheint. Mit Mandeln als Powersnack für Zwischendurch kann sie aber schnell Abhilfe dagegen schaffen und wieder Kraft tanken. Denn die Nüsse gelten als gesunde Energielieferanten und bestehen zu einem Großteil aus Protein."Die Kampagne basiert auf einem Insight, den wohl die meisten nachfühlen können: Es gibt Tage, an denen man einfach Kraft braucht. Stark sein muss. Weitermachen will. Mutter Naturs Rezept für diese Momente sind Mandeln, denn sie liefern pflanzliches Protein, Vitamine und andere wertvolle Nährstoffe", erklärt Dariela Roffe-Rackind, Director Europe and Global Public Relations bei ABC, die Idee dahinter. "Unsere Partner in den USA und Deutschland haben das wunderschön in dieses kreative Konzept übersetzt."