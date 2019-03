"Die Auffassung von Arbeit hat sich einfach verändert"

So sieht das Vivelia-Büro in Berlin von innen aus

Aktuelle Belege für das hohe Konfliktpotenzial zwischen Arbeitnehmergenerationen sind schnell gefunden. Ende Februar sorgte ein Hamburger Agenturchef mit der Ankündigung für Aufsehen, wegen vermeintlich zu hoher Ansprüche der Generation Z an den Arbeitgeber mittelfristig. Der Manager erntete dafür ordentlich Kritik, viele User zeigten aber auch Verständnis.Nicht nur dieses Anspruchsdenken kann die nunmehr fünf Generationen, aus denen die Arbeitswelt heute besteht, spalten. Auch das Verständnis bei älteren Mitarbeitern, dass man sich Verantwortung erst jahrelang erarbeiten müsse, führt immer wieder zu Konflikten. Das zeigen die unterschiedlichen Reaktionen auf die jüngste Personalmeldung von Thjnk. Die Kreativagentur hat einen 25-Jährigen zum Digitalchef ernannt , was in den sozialen Netzwerken Jubel aber auch Kritik hervorgerufen hat. Und zeigt: Wo Erfolg ist, ist Neid nicht weit.Warum der Generationenstreit vor allem für Werbeagenturen ein großes Thema ist, weiß Daniel Kollmann. Er hat vor fünf Jahren Vivelia in Berlin gegründet. Mit verschiedenen Coachingangeboten unterstützt das Unternehmen Arbeitnehmer dabei, die Herausforderungen im Berufsalltag mental besser zu meistern. Gegenüber HORIZONT Online erklärt Kollmann, was die größten Konfliktpotenziale sind, warum besonders die Kreativbranche anfällig ist und welche goldenen Regeln es für das Lösen von Generationenkonflikten gibt.Das stimmt, Probleme zwischen verschiedenen Generationen am Arbeitsplatz sind sicher kein neues Phänomen. Doch sie erhalten in der heutigen Zeit eine höhere Bedeutung, da die Digitalisierung und die damit verbundene Schnelllebigkeit ein höheres Tempo von Akteuren erfordern und damit die "älteren" Generationen vor neue Herausforderungen stellen.Großes Potenzial geht bemerkenswerterweise von Dingen aus, die in Verbindung mit New Work entstehen. Gerade ältere Mitarbeiter müssen zum Beispiel realisieren, dass Work-Life-Balance nicht bedeutet, dass die Generationen Y und Z arrogant sind oder bei ihnen ein mangelndes Interesse am Job vorliegt. Die Auffassung von Arbeit hat sich einfach verändert. Junge Arbeitnehmer wollen heute ihren Arbeitsplatz mitgestalten, ihre Arbeit soll sinnstiftend sein. Das sollten ältere Semester anerkennen.Genau. Früher gab es einfach ein anderes Verständnis, dass man sich Verantwortung und Freiräume im Beruf erst erarbeiten muss. Langjährige Berufserfahrungen waren die Bemessungsgrundlage. Gleichzeitig spielt der Faktor Neid eine große Rolle, da die älteren Generationen sich ihren Status vermeintlich härter erarbeiten mussten.Dass es Generationsunterschiede gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber natürlich darf man nicht alle über einen Kamm scheren. Wenn jedoch nicht jeder Beteiligte kritisch reflektiert, inwiefern potentielle Vorurteile am Wirken sind, werden die Konflikte noch verschärft. Eine mangelnde Perspektivübernahme und Empathie können als Brandbeschleuniger wirken.Man sollte bei sich selbst beginnen und das eigene Denken und Kommunizieren hinterfragen. Es ist wichtig zu verstehen und anzuerkennen, dass es kein "so ist es richtig und so ist es falsch" gibt und Verständnis für seine Kollegen aufbringen. Herausforderungen oder Probleme können nicht nur auf eine Art gelöst werden. Zudem kann man die eigenen Wünsche analysieren: Warum genau bin ich gerade so verärgert? Welches meiner Bedürfnisse wird nicht erfüllt?Zum Beispiel. Wichtig ist, sich anschließend mit den Kollegen über die jeweiligen Bedürfnisse auszutauschen und dabei auch bewusst die Perspektive des anderen einnehmen. Nur so entwickelt man ein Verständnis füreinander und kann voneinander lernen.Die meisten unserer Kunden, circa 25 Prozent, arbeiten in Werbeagenturen, Medienunternehmen und Unternehmensberatungen. Die Belastung ist grundsätzlich höher, da die Branche wenig Flexibilität und Selbstentfaltung zulässt. Die Arbeit der Kreativen muss sich an den Wünschen und Anforderungen der Kunden orientieren. Daher ist eine persönliche Weiterentwicklung schwieriger. Zudem gibt es in diesen Branchen einen hohen Zeit- und Leistungsdruck, welcher sich ebenfalls negativ auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirken kann. Unsere Coachings sind eine wertvolle Unterstützung, die eigenen Ressourcen zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu erkennen und einzusetzen. Denn wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch diese Fähigkeiten in sich trägt.Ich will nicht infrage stellen, dass er wirklich negative Erfahrungen gemacht hat. Aber pauschalisieren und sich einer gesamten Generation zu verschließen, hilft nicht. Das Vorurteil "erst das Vergnügen, dann die Arbeit" trifft bei weitem nicht auf jedes junge Talent zu. Grundsätzlich ist wichtig: eine empathische Grundhaltung in der Mitarbeiterführung hilft. Ein echtes Verstehen-wollen der dahinterstehenden Bedürfnisse kann konstruktive Lösungen schaffen.Ja, bei uns forderte ein 21-jähriger Developer beim Einstieg eine 30-Stunden-Woche mit der Begründung, er wolle auch noch Zeit für andere Dinge haben. Das war natürlich erst einmal ungewöhnlich.Ja, zum Glück. Er nutzt diese 30 Stunden sehr effektiv. Vielleicht fordert die junge Generation auf den ersten Blick weniger Arbeitszeit. Sie ist aber gleichzeitig auch bereit, in der vorhandenen Zeit die eigenen Ressourcen voll auszuschöpfen. Motivierte Mitarbeiter, die Lust und Energie haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen, tragen zum Unternehmenserfolg bei. Und das ist doch am Ende das Wichtigste.Jeder von uns leidet irgendwann mal unter Stress, findet sich in neue Rollen nur schwer ein, oder fühlt sich generell belastet. Unser Coachingangebot unterstützt Mitarbeiter und Führungskräfte, eine wertschätzende und empathische Grundhaltung sich selbst und anderen gegenüber anzueignen. Aber auch, wie man besser und effektiver kommuniziert. Man kann lernen, sich seiner eigenen Vorurteile und Bewertungen bewusst zu werden und das eigene Handeln nicht blind davon steuern zu lassen. So können Arbeitnehmer ihre Energie effektiver einsetzen als sich über unveränderliche Dinge aufzuregen. Das verbessert die Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz und beugt auch einem Generationenstreit vor.Die Mitarbeiter der Unternehmen buchen ihre Coachingsitzungen direkt und anonym über unsere Website. In durchschnittlich drei bis fünf Sitzungen entwickeln die Klienten gemeinsam mit unseren Coaches (Psychologen und approbierte Psychotherapeuten) Lösungsstrategien, welche sie im Arbeitsalltag einbinden. Die Sitzungen können vor Ort in unseren Räumlichkeiten in Berlin-Mitte wahrgenommen werden oder digital per Video, Chat oder Telefon. Die Formel ist einfach: Wenn es dem Team gut geht, geht es auch dem Unternehmen gut. Interview: jeb