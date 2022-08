Die Looping Group soll im Rahmen eines Beratungsmandats zunächst die bestehenden Kommunikationsstrukturen des Unternehmens mit Sitz in Altenholz bei Kiel analysieren und anschließend ein Konzept für die künftige Ausrichtung der Unternehmenskommunikation erarbeiten. Außerdem wird das Newsroom-Team der Looping Group die Themen-, Content- und Kanalplanung von Dataport bewerten und bei Bedarf optimieren.



"Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein Wachstumssegment", sagt Britta Heinrich, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Dataport. "Für die Unternehmenskommunikation von Dataport bedeutet dies, wir müssen uns nicht nur agil auf die Herausforderungen zeitgemäßer Kommunikation einstellen. Wir müssen auch zu einer Aufstellung finden, die es uns ermöglicht, flexibel und ressourcenschonend in einem wachsenden Umfeld, optimale Leistung zu erbringen."Mit Dataport kann die Looping Group einen weiteren Auftraggeber aus dem öffentlichen Bereich an Land ziehen. So hat die Agentur bereits Kommunikationsstrategien für die Städte Köln und Münster entwickelt und umgesetzt. dh