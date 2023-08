Hermes setzt seine "Is-mit-drin"-Kampagne mit einem neuen Spot fort

Der Ohrwurm ist gleich, die Geschichten sind neu - so kann man die Rückkehr der Hermes-Kampagne "Is mit drin" in die Werbeblöcke zusammenfassen. Im Zentrum des neuen Onlinespots steht erneut der Hermes-Shop-Besitzer, der immer ein offenes Ohr für die Kundinnen und Kunden hat und ihnen vorsingt, welche Leistungen bei dem Paketdienstleister mit drin sind. Co-Star in dem Spot diesmal: ein niedlicher Welpe, der zum Shop gar nicht weit laufen muss - so die Message des Unternehmens, das neben der Nähe der Paketshops in dem neuen Flight auch den günstigen Versand bewirbt."Wir freuen uns, dass wir mit einem eingespielten Team und bewährten Partnern die Kampagne weiterentwickeln konnten", sagt Nicola Perl, Hermes Division Manager Customer Experience & E-Commerce.Der bereits gut etablierte Claim 'Is mit drin' ist weiterhin Kern der Kommunikation und soll die Durchdringung unserer Botschaft weiter steigern."