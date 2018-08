Der neue Mann steht an der Spitze eines achtköpfigen Strategieteams. Neben sämtlichen strategischen Themen verantwortet er die inhaltliche Ausrichtung sämtlicher Neugeschäftsaktivitäten. Dabei will er auch die Kunden für notwendige Veränderungen sensibilieren. "Der Prozess weg von Werbung hin zu relevanter Kommunikation muss einhergehen mit digitaler Transformation bei den Werbungtreibenden, da Relevanz nur auf Basis von Daten skalierbar ist", sagt Lea.Vor seiner Zeit bei Nestlé war Lea als Director Strategy & Concept bei der Publicis-Tochter Performics Newcast beschäftigt. Weitere Stationen waren Soundcloud und sowie der Hörfunkvermarkter AS&S Radio. Sein neuer Arbeitgeber ist eine Tochter von IPG Mediabrands. In dieser Gruppe bündelt der US-Werbekonzern Interpublic seine Media-Tochterfirmen. Initiative beschäftigt am Standort Hamburg rund 300 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören Amazon, Reckitt Benckiser, Lego und Carlsberg. mam