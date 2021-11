© Group M Karin Ross ist seit 2020 CEO der Group M in Deutschland

Seit Februar 2020 steht Karin Ross als CEO an der Spitze von Group M Germany, aber öffentlich hat sie sich bisher noch nicht so richtig in die Karten blicken lassen. Im Interview mit HORIZONT spricht Ross jetzt erstmals ausführlich über ihre Strategie für Group M. Eine zentrale Rolle spielen dabei eine neue Unternehmenskultur und der Aufbau von Experten-Teams, die für die ganze Gruppe arbeiten.