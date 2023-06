Hamburger Verkehrsverbund

So inszenieren Grabarz XCT und Karl Anders den HVV als Treiber neuer Mobilität

In Hamburg will der Verkehrsverbund hvv an einem neuen Image als Anbieter von modernen Mobilitätslösungen feilen und verpasst sich dazu einen umfangreichen Marken-Relaunch inklusive geänderter Corporate Identity. Die zugehörige Kampagne setzt passend …