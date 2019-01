Neben Japan umfasst die strategische Allianz auch Länder wie Thailand, Philippinen, Singapur, Indonesien und Vietnam. In Malaysia, Südkorea und China ist Serviceplan bereits mit eigenen Ablegern vertreten. Die Partnerschaft ist auf Vermittlung der britischen Agenturgruppe Unlimited zustande gekommen, mit der Serviceplan und Hakuhodo schon länger unabhängig voneinander kooperieren.Ziel der aktuellen Zusammenarbeit ist die gegenseitige Stärkung des internationalen Angebots. Während Hakuhodo die Vertretung von Serviceplan in den genannten Märkten übernimmt, soll die deutsche Agenturgruppe die Japaner im hiesigen Markt in den Bereichen Digital und Media unterstützen. "Wir freuen uns sehr, mit einem der wichtigsten Player im südostasiatischen Raum zu kooperieren", sagt Serviceplan-Chef Florian Haller.Hakuhodo beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Die Gruppe ist weltweit in 20 Märkten vertreten. Die Stammagentur ist laut Daten von "Adage" die sechstgrößte Werbeagentur der Welt. mam