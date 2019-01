Zudem rührt er kräftig die Werbetrommel für den IAA World Congress, der erstmals in Indien stattfindet. Dort verspricht er ein Programm, das vor allem den Europäer den Atem rauben und die Begeisterung für seine Heimat wecken soll. Branchengrößen wie Carolyn Everson (Facebook), Marc Pritchard (P&G), Paul Polman (Unilever), Andrew Robertson (BBDO), Jacques Seguela (Havas) sind ebenso als Sprecher angekündigt wie die Marketingverantwortlichen der asiatischen Giganten Alibaba und Samsung. Im HORIZONT-Interview verrät Swamy, welche Pläne die IAA in Bezug auf Deutschland hat und weshalb der IAA World Congress es locker mit Events wie SXSW und Cannes Lions aufnehmen.

Da kann ich nur raten: Ich denke, die Branche war bisher von anderen Verbänden ausreichend repräsentiert so dass kein Bedarf bestand, mit der IAA zu kooperieren. Auf der anderen Seite wurden wohl auch von Seiten der IAA keine entsprechenden Bemühungen verfolgt.Deutschland ist die größte Wirtschaftsnation in Europa und die viertgrößte der Welt mit einer starken Marketing- und Kommunikationsbranche. Es liegt auf der Hand, dass die IAA ein Teil davon sein möchte. Deshalb möchten wir gerne auch deutsche Branchenvertreter beim IAA World Congress in Indien dabeihaben, um so den Pfad für ein deutsche IAA Chapter zu ebnen.Tatsächlich gibt es bisher keine Form der Zusammenarbeit mit den genannten Unterschieden, was auch daran liegen mag, dass der IAA grundsätzlich anders aufgestellt ist. Die genannten Verbände repräsentieren jeweils nur einen Teilbereich der Branche. Die IAA repräsentiert hingegen das gesamte Spektrum der Werbeindustrie: Media, Agenturen und Werbungtreibende - und zwar weltweit. Wir glauben fest daran, dass Werbung ein wichtige Wachstumsmotor ist. Ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Organisation gibt, die den Nutzwert der Branche so gesamtheitlich beleuchtet wie wir - dabei reicht die Palette von der Aus- und Weiterbildung bis hin zu Selbstregulierungsthemen und Wettbewerbsrecht.Sehr konkret. Wir brauchen fünf Meinungsführer der Branche, um pro Woche 50 weitere Mitglieder mobilisieren zu können. Mit einigen sind wir bereits in Gesprächen, aber wir müssen hier durchaus noch signifikante Fortschritte machen.Er findet in Indien statt. Mal ernsthaft: Wenn Sie einmal auf einer der genannten Show waren, dann kennen Sie es. Es wiederholt sich. Auf der anderen Seite profitieren Sie immer davon, neue Orte und Kulturen kennenzulernen und sich mit Menschen aus aller Welt zu vernetzen. Ich kann Ihnen garantieren, dass man als Europäer von der indischen Gastfreundschaft überrascht sein wird. Abgesehen davon, dass weltweit führenden Branchenvertreter hier über die Zukunft der Werbeindustrie diskutieren, kann ich ein opulentes Event mit einem atemberaubenden abendlichen Unterhaltungsprogramm versprechen. bu