"Vor allem international abgestimmte Strategien sind für große Kunden immer relevanter, wenn Etats über mehrere Länder hinweg verteilt sowie Marketing- und Mediastrategien übergreifend entwickelt werden", sagt Jessen. "Nur wenn wir verstehen, was Kunden und ihre Konsumenten antreibt, können wir langfristig als Partner auf Augenhöhe agieren."Den Schwerpunkt ihrer Arbeit will die Mutter eines vierjährigen Sohnes auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sowie die Vernetzung unterschiedliche Disziplinen und Themen legen. CEObegründet die Personalentscheidung mit den Herausforderungen im Mediageschäft: "Unsere Branche unterliegt einem tiefgreifenden Wandel. Hier brauchen wir Experten wie Daniela Jessen, die diesen Wandel nicht nur verstehen, sondern ihn auch antizipieren."Jessen ist seit 2003 bei Initiative an Bord. Damals startete sie als duale Studentin der Betriebswirtschaftslehre bei der Mediaagentur. Nach verschiedenen Stationen im Client Service, als Referentin des CEO sowie als Director New Business war Jessen zuletzt als Director Client Services and Business Development bei der Agentur tätig. In dieser Funktion akquirierte und betreute sie zahlreiche nationale und internationale Kunden. tt