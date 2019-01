Die Agentur betreut den Kunden seit 2013. "Wir freuen uns unglaublich, unsere bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit mit Buderus fortsetzen zu können", sagt Co-Chef Bierbaum. Zuletzt haben Auftraggeber und Agentur einen silbernen Effie in der Kategorie B-to-B gewonnen . Auf Kundenseite verantwortet Luc Geerinck, Leiter Marketing, die Zusammenarbeit mit Damm & Bierbaum. "Die Agentur konnte uns durch den spürbaren Teamspirit und vor allem die präsentierten Konzepte erneut von sich überzeugen", sagt der Buderus-Marketer. Ein Schwerpunkt der künftigen Maßnahmen soll in der digitalen Kommunikation liegen. Bei der Agentur kümmern sich neben Co-Chef Bierbaum unter anderem Executive Creative Director Uli Happel, Management Supervisor Sandra Sochor sowie D&B-Interactive-Chef Christoph Mayer um den Auftraggeber. mam