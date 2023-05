JvM Nerd/Pringles

Der Cosplayer und ehemalige Stuntman Maul_Cosplay hat sich für die verrückte Aktion als Superman verkleidet an einen 70 Meter hohen Kran gehängt.

Superman feiert in diesem Jahr 85. Geburtstag. Anlässlich dieses Ehrentages haben Influencer Maul_Cosplay und Jung von Matt/Nerd der Kult-Comicfigur ein besonderes Geschenk in Form eines Stunts in luftigen Höhen bereitet. Gesponsert wurde die Aktion, die mittlerweile auf Social Media viral gegangen ist, von Pringles und Warner Bros.

"Action Comics #1": Unter diesem unscheinbaren Namen ist am 18. April 1938 der erste Superman-Comic in den USA erschienen. Für gerade e