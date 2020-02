HUK-COBURG Frühjahrskampagne 2020

Im Mittelpunkt der Kampagne steht immer noch das Testimonial Herr Möller, der sich in dem TV-Spot jedoch in einer moderner illustrierten Welt bewegt. Neben den zahlreichen Auszeichnungen und Testsiegen des Versicherers spielt auch das Key Visual der Marke, das HUK-Schild, wieder eine zentrale Rolle. Die Botschaft am Ende des 25-Sekünders: "Unglaubliche Leistungen zu unglaublichen Preisen. HUK-Coburg - ein echter Partner zum Anlehnen."Versicherungen können schnell trocken und langweilig wirken", sagtArt Direction bei Freunde des Hauses. "Wichtig war es uns daher, nicht nur die guten Leistungen und Services zu transportieren, sondern vor allem auch ungesehen plakativ und unterhaltsam zu sein. Der charmante Humor von Herrn Möller baut Nähe zu den Menschen auf und schafft so die nötige Relevanz."Neben den klassischen Kanälen setzt HUK-Coburg bei der Kampagne auch auf die digitalen Kanäle. Die Herausforderung für Freunde des Hauses bestand dabei darin, die Ansprüche aller einzelnen Kanäle zu erfüllen, dabei aber sowohl die Kampagneninhalte als auch die Tonalität stringent beizubehalten und so den neuen Markenauftritt zu manifestieren. Zu sehen ist der neue Auftritt ab dieser Woche auf reichweitenstarken TV-Sendern sowie Online.Auf Agenturseite zeichnen(Leitung Strategie),(Junior Strategie),(Senior AD),(AD),(CD Art),(CD Text) sowie(Leitung Beratung) verantwortlich. tt