In der veränderten Struktur sollen die Teams in den genannten Ländern enger zusammenarbeiten. Dem erweiterten Führungsteam gehören Ludi Garcia, Geschäftsführerin in Spanien, Virginie Puchaux, Geschäftsführerin in Frankreich, sowie Beatrice Agostinacchio, Geschäftsführerin in Italien an. Deutschland-Chefin Hildebrandt soll in ihrer neuen Funktion das Managementteam leiten und das bestehende europäische Angebot ausbauen, um ein konsistentes globales Angebot zu liefern, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Agentur.





"Ute hat in ihrer Rolle als Geschäftsführerin von Hotwire Deutschland unglaubliche Führungsqualitäten bewiesen. Wir freuen uns darauf, dass sie diesen Erfolg wiederholen und das europäische Geschäft umgestalten wird. Außerdem haben wir keine Zweifel daran, dass sich unter ihrer Führung neue Möglichkeiten für Hotwire eröffnen werden", sagt Heather Kernahan, Global CEO von Hotwire.



Die neue Aufstellung hat auch damit zu tun, dass nach dem Brexit Kunden aus dem Technologiesektor ihren Blick stärker als früher nach Kontinentaleuropa richten. Das zeigt sich zum Beispiel an entsprechenden Risikokapitalinvestitionen, die laut Hotwire deutlich angezogen haben. Nicht zuletzt Paris, München, Madrid und Berlin verzeichnen in diesem Segment hohe Zuwachsraten.

"Ute hat in ihrer Rolle als Geschäftsführerin von Hotwire Deutschland unglaubliche Führungsqualitäten bewiesen. Wir freuen uns darauf, dass sie diesen Erfolg wiederholen und das europäische Geschäft umgestalten wird. Außerdem haben wir keine Zweifel daran, dass sich unter ihrer Führung neue Möglichkeiten für Hotwire eröffnen werden", sagt Heather Kernahan, Global CEO von Hotwire.Die neue Aufstellung hat auch damit zu tun, dass nach dem Brexit Kunden aus dem Technologiesektor ihren Blick stärker als früher nach Kontinentaleuropa richten. Das zeigt sich zum Beispiel an entsprechenden Risikokapitalinvestitionen, die laut Hotwire deutlich angezogen haben. Nicht zuletzt Paris, München, Madrid und Berlin verzeichnen in diesem Segment hohe Zuwachsraten.