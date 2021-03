© Ressourcenmangel

Stefanie Reisdorf steht an der Spitze des Stuttgarter Büros

"Wir bringen mit Stefanie, Eva und Susanne exzellente Beraterinnen und empathische Führungspersönlichkeiten in unternehmerische Verantwortung, die gemeinsam mit ihren Teams viel erreicht und noch mehr vorhaben", kommentiert Alexander Brincker, COO von Ressourcenmangel die aktuellen Beförderungen. Er leitet die Gruppe zusammen mit CEO Benjamin Minack, der als Präsident auch an der Spitze des Agenturverbands GWA steht.In Stuttgart liegt der Schwerpunkt auf dem B-to-B- sowie dem gesellschaftspolitischen Bereich. Zu den Auftraggebern gehören Bosch Rexroth, Xella International, Transnet BW und das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg. In Düsseldorf konzentriert sich die Agentur auf Marken- und Produktkommunikation.Nach eigenen Angaben hat sich Ressourcenmangel auch im Coronajahr 2020 gut etwickelt und konnte weiter wachsen. 2019 erzielte die Agentur einen Honorarumsatz von 20 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt die Agentur rund 250 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart. Zu den Wachstumstreibern gehören Angebote wie das Joint Venture mit dem Zeit-Verlag Hi Employer Strategies sowie die Tansformationsberatung Trafo. Über die Muttergesellschaft Hirschen Group ist Ressourcenmangel mit der britischen Werbeholding WPP verbunden. mam