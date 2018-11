Bei seinem bisherigen Arbeitgeber war der neue Vorn-Frontmann als Managing Director und Strategichef tätig. Vorherige Station war die Agentur Argonauten G2 (heute: Geometry Global). Hofmann engagiert sich auch auf Verbandsebene. Seit Juni 2017 ist er Vorstandsvorsitzender des Planner-Verbands APG. Zudem leitet er im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA das Forum Digitale Kommunikation. "Ich freue mich, der Marke Vorn meine eigene, digitale Handschrift zu verleihen und sie gemeinsam mit meinen beiden Kolleginnen und unseren Teams weiter voranzubringen", sagt Hofmann.Geschäftsleiterin Barth kommt ebenfalls neu an Bord. Sie war in der Vergangenheit unter anderem Head of Planning bei TBWA und BBDO. Zudem arbeitete sie viele Jahre freiberuflich. Co-Geschäftsleiterin Schleicher ist seit 2015 bei Vorn und führte bislang den Berliner Standort. Die Agentur beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und ist für Kunden wie Audi, Osram, Media-Markt und Ferrero tätig. Die Einheit wurde 2015 von der Hirschen Group und Vincent Schmidlin gegründet. Er wechselt zu Serviceplan. mam