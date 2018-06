Vodafone GigaCube Werbung 2018

Auch Plakate und Printanzeigen stehen im Mediaplan (© Vodafone)

Vodafone GigaCube & GigaZuhauseTelefon

Einfach einstöpseln - und los geht's: Der von Stammbetreuerentwickelte Werbespot bringt das Alleinstellungsmerkmal desGigaCube ziemlich genau auf den Punkt: Ganz egal, ob man sich beim Online-Gaming mit Mitspielern messen, mithilfe von Video-Tutorials Sport treiben, shoppen oder ganz normal im Internet surfen will: Wer seinen GigaCube in die Steckdose steckt und dann sein Endgerät über WLAN verbindet, kann sofort loslegen. Ganz egal, wo er sich befindet.Der USP des GigaCube wird auch vom Kampagnenclaim "Plug &…" transportiert, der in dem vonproduzierten 50-Sekünder je nach Nutzungssituation angepasst wird. So wird aus dem Claim in der Gaming-Szene "Plug & Play". Die Szene, in der eine junge Frau mithilfe eines Online-Tutorials ihr Fitnessprogramm absolviert, arbeitet mit dem Spruch "Plug & Jump". Weitere Versionen gibt es zum Thema Shopping, Arbeiten und Surfen.schaltet den mit dem Song "Good Morning" von Max Frost unterlegten Spot bis Ende August auf reichweitenstarken Sendern. Neben dem Hauptspot geht ein weiteres Commercial auf Sendung, das die Zusatzoption GigaZuhauseTelefon bewirbt. Flankiert wird die TV-Offensive von Out-of-Home- und Print-Motiven, einer Digitalkampagne, Social-Media-Aktivitäten sowie Direktmarketing und PoS-Aktionen.Mit dem GigaCube zielt Vodafone durchaus auf den Massenmarkt. Laut Unternehmensangaben sind bereits jetzt 92 Prozent der deutschen Haushalte an das LTE-Netz des Unternehmens angeschlossen. Bis 2020 soll der Anteil auf 98 Prozent steigen.Ein Schnäppchen ist das LTE-Angebot von Vodafone nicht. So ruft Vodafone für den GigaCube bis zum 17. August monatlich 34,99 Euro auf. Dafür sind aber auch 200 Gigabite Datenvolumen inklusive. Laut Unternehmensangaben ist das weit mehr, als ein durchschnittlicher DSL-Haushalt verbraucht. Selbst für intensives Surfen, Streamen und Downloaden ganzer Familien oder Wohngemeinschaften sei der Tarif geeignet. Für die Zusatzoption GigaZuhauseTelefon, die alle Festnetztelefonate innerhalb Deutschland einschließt, fallen zusätzlich 4,99 Euro an. mas