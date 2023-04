Ingo Hamburg

Heinz mag Curtice Brothers Ketchup lieber als die Würzsoße des bekannten Konkurrenten

Die Anspielung auf die berühmteste Ketchup-Marke der Welt ist nicht zu verkennen: Die neue Kampagne der Agentur Ingo Hamburg für die Würzsoßen-Marke Curtice Ketchup wirbt mit einem älteren Herren namens Heinz und einem Augenzwinkern in Bezug auf die Ketchup-Konkurrenz.

Die Hamburger Agentur Ingo hat eine neue Kampagne für den Würzsoßen-Hersteller Curtice Brothers umgesetzt. Die Werbeaktion soll die neuen Soßen der Marke bewerben, die künftig in sogenannten Squeeze-Flaschen verkauft werden. Ein besonderes Testimonial, ein 72-jähriger Mann namens Heinz, tritt als Protagonist der Kampagne auf und drückt seine Liebe zu den Soßen aus.

Der Agentur zufolge heißt er sowohl im echten Leben als auch in der Werbung Heinz. Die Slogans "Skandal: Heinz liebt Curtice Brothers" und "Heinz verbannt Heinz aus dem Kühlschrank" sollen für Aufregung sorgen, denn in Deutschland ist der Hersteller Kraft Heinz der Marktführer für Ketchup. Ingo Hamburg spielt die Kampagne digital und bei Social Media bis Ende der Grillsaison aus. Einzelne Motive sollen in Out-of-Home-Medien und am Point of Sale zu sehen sein. Zudem sind Verkostungsaktionen im Handel sowie eine Guerilla-Aktion geplant. Der Agentur zufolge heißt er sowohl im echten Leben als auch in der Werbung Heinz. Die Slogans "Skandal: Heinz liebt Curtice Brothers" und "Heinz verbannt Heinz aus dem Kühlschrank" sollen für Aufregung sorgen, denn in Deutschland ist der Hersteller Kraft Heinz der Marktführer für Ketchup. Ingo Hamburg spielt die Kampagne digital und bei Social Media bis Ende der Grillsaison aus. Einzelne Motive sollen in Out-of-Home-Medien und am Point of Sale zu sehen sein. Zudem sind Verkostungsaktionen im Handel sowie eine Guerilla-Aktion geplant.

Die Zielgruppe der Kampagne seien Kundinnen und Kunden, die besonderen Wert auf natürliche Zutaten legen würden, so Mario Bauer, CEO von Curtice Brothers in einer Pressemitteilung. Der Würzsoßen-Hersteller verwende dafür einen höheren Fruchtanteil und einen geringeren Anteil an Zucker und Salz als die Konkurrenz, heißt es weiter. Die neuen Produkte, die in der Kampagne beworben werden, sind neben dem Tomatenketchup eine Pommes-, Barbecue- und Curry-Soße. Diese sind online, im Biofachhandel sowie bei den Lebensmittel-Händlern Rewe, Globus, Edeka Nord- und Südbayern sowie dem Lieferdienst Flaschenpost erhältlich.

