Sie sieht vor, die Grenzen zwischen den einzelnen Agenturdisziplinen abzuschaffen und enger zusammenzuarbeiten. Bei Havas wurden an verschiedenen Standorten sogenannte Villages etabliert, in denen die Kreativ- und Mediasparte unter einem Dach sitzen. Deutschland nimmt dabei eine Sonderrolle ein: Hierzulande gibt es noch eine dezentraler Struktur mit den Havas-Standorten Düsseldorf, Frankfurt, München und Hamburg. tt

"Chris ist ein großartiger Leader in Sachen Transformation und bringt unschätzbare Fachkenntnisse mit, die die Abläufe in unseren Kreativagenturen verbessern werden. Sein Scharfsinn wird unseren Kunden und Mitarbeitern einen immensen Wert bieten, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt", sagt, Chairman und CEO der Havas Group. "Kreativität ist nicht nur das Herzstück von allem, was wir bei Havas tun, es ist auch der gemeinsame Nenner aller Assets der Vivendi-Familie."Hirst kam 2015 von Grey, wo er CEO für das UK-Business war, zu Havas. Eine seiner Hauptaufgaben lag in der Neustrukturierung des Europa- und UK-Geschäfts. Zu den weiteren Stationen des Agenturmanagers zählen Fallon und Bartle Bogle Hegarty, beide London. Auch in seiner neuen Funktion als globaler CEO von Havas Creative wird er vom Londoner Village des Netzwerks aus arbeiten.Genauso wie seine Partner aus den anderen beiden Geschäftsbereichen Havas Media und Havas Health & You soll Hirst zudem die "Together-Strategie" vorantreiben, die das Network vor einigen Jahren eingeläutet hat.