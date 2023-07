Retail Media

Wie die Publicis Groupe im neuen Boom-Markt angreift

Die Publicis Groupe verspricht sich viel von Retail Media - und bläst zum Angriff. Gemeinsam mit Carrefour will die Werbeholding den Markt in Kontinentaleuropa und Südamerika aufrollen. Und in Deutschland werden die Kompetenzen in einer neuen …